Аренда недвижимости в российских городах оказалась дешевле iPhone 11

Специалисты сервиса "Авито Недвижимость" составили индекс, который сопоставляет расходы на аренду жилья в крупнейших городах России со стоимостью последней модели смартфона Apple.

Максимальное значение аналитики зафиксировали в Воронеже. Жители этого города, отказавшись от покупки iPhone 11 Pro Max с максимальным объемом встроенной памяти, смогут арендовать жилье в городе в течение года. Схожие показатели отмечены в Ижевске, Челябинске и Омске.

Высокие значения индекса (от 9,5 до 11,1 месяца) оказались в Грозном, Красноярске, Махачкале, Перми, Томске и Саратове. Минимальное значение индекса зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 3,6 и 5,6 месяца. Средний показатель по 25 крупнейшим городам России составил 8,3 месяца.

Ранее появилась информация о том, что цены на новые модели iPhone в России оказались самыми высокими в мире (от 60 тысяч рублей, или 933 долларов). Дешевле всего смартфоны Apple могут купить граждане Японии: минимальная стоимость смартфона последней модели составляет 74,8 тысячи иен (692 доллара).