В Сети продают старую визитку Путина

Внук бывшего председателя Волгоградской облдумы Виктор Приписнов продает через сайт объявлений визитку Владимира Путина. Ее будущий глава государства дал его деду в конце 1980-х годов.



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Точная цена визитки пока не называется, продавец ждет предложений. Он заявил, что максимально высокую цену ему предложил покупатель из столицы - 55 тысяч рублей.

Дед Приписнова работал в органах власти и познакомился с Путиным во время поездки в Ленинград по рабочим делам. Тогда последний работал в мэрии северной столицы.

Мужчины обменялись визитками, и визитка Путина долго лежала у Приписнова дома. Теперь же он решил, что ее можно выгодно продать из-за большого интереса к личности президента.

Источник превью: сайт Кремля

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