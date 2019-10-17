В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Россиянки, находящиеся в отпуске по уходу за первым и вторым ребенком, будут получать от государства увеличенные пособия. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

"В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3 % и составит 527,9 млрд рублей. Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет", — говорится в сообщении со ссылкой на главу Минтруда России Максима Топилина.

Как отметили в ведомстве, общая сумма выплат составит 12 тысяч рублей. Сейчас средний размер выплаты на первого и второго ребёнка составляет 11, 2 тысячи рублей.

Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430-ти тысяч рублей за три года.

С 2020 года право на получение ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка в размере прожиточного минимума ребенка получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Как писала Правда.ру, размер МРОТ в России увеличится с 1 января 2020 года.

В результате, таким видом поддержки будет охвачено порядка 68 % семей, в которых родился первый ребенок (сейчас — 45,7 %).

Одновременно с этим, как уже рассказывала Правда.ру, в России могут измениться условия получения пособий по уходу за детьми.

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