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Источник Правда.Ру

В Госдуме решили ускорить повышение МРОТ

Политика » Власть print

 Минимальный размер оплаты труда в России может вырасти на 850 рублей с 1 января 2020 года.

Как сообщает Газета. ру, в среду, 16 октября, на заседании Госдумы комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с начала 2020 года до 12 130 рублей.

Напомним, что от МРОТ зависит ряд социальных выплат: величина оплаты больничных, пособий по безработице, беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также социальные пенсии. В настоящее время он составляет 11 280 рублей (прим. Правда.ру).

Таким образом, произойдет повышение его на 7,5%. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. Однако, по оценкам экспертов, большинство россиян это вряд ли почувствуют.

По словам аналитика "Финам" Алексея Коренева, повышению МРОТ на 850 рублей, конечно, "обрадуются семьи в депрессивных регионах". Однако прибавка эта чисто номинальная. "Какой эффект может быть от такого повышения, если пакет молока стоит 100 рублей?" — задается вопросом эксперт.

При этом показателям об официальной инфляции в районе 4% едва ли стоит доверять. Реально эти цифры гораздо больше. По мнению финансовых аналитиков, население ощущает рост цен на уровне как минимум 9-10%.

"Все мы ходим в магазины и понимаем, что то, как считает Росстат инфляцию — по ограниченному набору потребительских товаров и услуг — не реалистично", — сказал в интервью "Газета.ру" директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

 Как следует из пояснительной записки к законопроекту, увеличение МРОТ позволит повысить заработную плату около 3,2 млн работников.

"При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальной уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе", — приводит ТАСС слова, сказанные на заседании замглавы Минтруда Всеволодом Вуколовым.

Это потребует выделения из средств федерального и региональных бюджетов 20,8 млрд рублей в 2020 году. Из федерального — 5,8 млрд рублей, бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей.

"При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц", — говорится в пояснительной записке.

Ранее предполагалось, что увеличение МРОТ произойдет в 2021 году, но позже Минтруд выступил с инициативой внести изменения уже в следующем году.

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Фото: kremlin.ru

Темы мрот госдума инфляция повышение зарплат профильный комитет
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