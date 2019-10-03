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К концу года продукты питания в России подорожают на 3–3,5%

Экономика print

По итогам 2019 года продукты питания в России подорожают на 3-3,5%. Рост цен не превысит уровень инфляции. Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Больше всего в цене прибавят яйца, сахар и мясо птицы. 

В своем прогнозе эксперты учитывали колебания цен в предновогодний период, показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы, уточняют "Известия". Специалисты подчеркнули, что за первые восемь месяцев текущего года продукты подорожали на 1,7%. 

При этом рост цен не будет происходить резко. Подорожание яиц и мяса птицы вызвано сезонными факторами. Снижение цен на эту продукцию начинается с июля, а в октябре наблюдается постепенное повышение. "Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости", - отметили в АКОРТ. 

Ранее эксперты Московской торгово-промышленной палаты сообщали, что цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти до 12% в связи с запуском в стране электронной ветеринарной сертификации.

Темы акорт рост цен инфляция аналитики подорожание продукты питания
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