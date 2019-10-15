Рост пенсий в России может не достичь целевых показателей, обозначенных в майских указах президента.
Об этом говорится в официальном заключении российской Счетной палаты на проект бюджета России на 2020-2022 годы.
По словам аудиторов, индексация пенсий россиян в ближайшие три года не приведет к их фактическому увеличению.
Причин на то несколько. Во-первых, не индексируются пенсии работающих пенсионеров. А средств, заложенных в бюджете на индексацию выплат пенсионерам неработающим, может оказаться недостаточно для выполнения майского указа президента России Владимира Путина по реальному росту пенсий.
Во-вторых, суммы, которые выделяются на повышение, будут "съедаться" инфляцией.
"Влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше, и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения в целом выше уровня инфляции", — говорится в заключении Счетной палаты.
Напомним, что ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объявил, то российских пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий. В частности, по его словам, в 2020 году страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может достичь суммы в 16,4 тысячи рублей.
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