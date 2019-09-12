Минтруд разработал законопроект, в котором заложен минимальный размер оплаты труда на 2020 год. Он может составить 12 130 рублей. Каким будет МРОТ в следующем году планирует обсудить рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 12 сентября.
12 130 рублей - это предложение Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве напомнили, что недавно МРОТ приравняли к прожиточному минимуму, который по итогам второго квартала 2019 года составил 12 130 рублей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Минтруд будет ежегодно менять МРОТ из-за привязки к прожиточному минимуму.
Если члены рабочей группы одобрят документ, предложенный Минтрудом, то рассмотрением законопроекта в обозримом будущем займутся депутаты Госдумы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Министерство труда и социальной защиты России хочет увеличить МРОТ на 850 рублей.
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