Минтруд планирует увеличить МРОТ в 2020 году

Минтруд разработал законопроект, в котором заложен минимальный размер оплаты труда на 2020 год. Он может составить 12 130 рублей. Каким будет МРОТ в следующем году планирует обсудить рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 12 сентября.

12 130 рублей - это предложение Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве напомнили, что недавно МРОТ приравняли к прожиточному минимуму, который по итогам второго квартала 2019 года составил 12 130 рублей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Минтруд будет ежегодно менять МРОТ из-за привязки к прожиточному минимуму.

Если члены рабочей группы одобрят документ, предложенный Минтрудом, то рассмотрением законопроекта в обозримом будущем займутся депутаты Госдумы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Министерство труда и социальной защиты России хочет увеличить МРОТ на 850 рублей.

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