Минимальный размер оплаты труда со следующего года может быть увеличен до 12 130 рублей.
Соответствующий документ Министерство труда Российской Федерации опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, что на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей.
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