Минимальный размер оплаты труда в РФ могут увеличить до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда со следующего года может быть увеличен до 12 130 рублей.

Соответствующий документ Министерство труда Российской Федерации опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей.