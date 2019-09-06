Топилин ожидает снижения числа бедных россиян к концу 2019 года

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин ожидает, что число граждан с доходом ниже прожиточного минимума снизится к концу текущего года. В настоящее время доля бедных россиян составляет 12,7% от всего населения.

Глава Минтруда подчеркнул, что в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатели ухудшились: с 12,5 до 12,7%.

"Однако мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего", - сказал министр.

По его словам, на снижение бедности в дальнейшем повлияет рост потребительской корзины. "Насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это все повлияет на снижение бедности", - указал Топилин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Максима Топилина, число новорожденных в России будут снижаться и в будущем из-за низкой рождаемости в 1990-е годы.

Читайте также: Кремль дистанцировался от большинства губернаторов накануне выборов