Министерство труда рассказало о мошеннических объявлениях, рассылаемых от имени ведомства через мессенджеры. Вся подобная информация является недостоверной.
Неизвестные рассылали объявление, в котором говорилось о "выводе денежного пособия" на сумму 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах. Мошенники распространяли эту информацию через мессенджеры и фейковую странице министерства в Facebook.
В минувшем году о мошеннических письмах предупреждало Министерство финансов. Тогда в ведомстве подчеркнули, что злоумышленники звонили на личные телефоны и предлагали получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив "пошлину".
Мошенники требовали перечислить на счет подставных лиц крупные суммы денег, ссылаясь на вымышленные статьи законов и приказы Минфина, предупреждали в ведомстве. Они также представляли копии документов с поддельными реквизитами Минфина, оформленные на поддельных бланках.
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