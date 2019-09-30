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Россиян предупредили о мошенничестве под видом "вывода пособия"

Общество print

Министерство труда рассказало о мошеннических объявлениях, рассылаемых от имени ведомства через мессенджеры. Вся подобная информация является недостоверной. 

Неизвестные рассылали объявление, в котором говорилось о "выводе денежного пособия" на сумму 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах. Мошенники распространяли эту информацию через мессенджеры и фейковую странице министерства в Facebook.

В минувшем году о мошеннических письмах предупреждало Министерство финансов. Тогда в ведомстве подчеркнули, что злоумышленники звонили на личные телефоны и предлагали получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив "пошлину". 

Мошенники требовали перечислить на счет подставных лиц крупные суммы денег, ссылаясь на вымышленные статьи законов и приказы Минфина, предупреждали в ведомстве. Они также представляли копии документов с поддельными реквизитами Минфина, оформленные на поддельных бланках.

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Темы минтруд рассылка мессенджеры мошенничество денежное пособие
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