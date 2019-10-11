В России хотят изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Министерство труда России подготовило проект поправок в закон о социальном страховании, направленных против злоупотребления правом на пособие. Претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет смогут лишь те, кто уделяет этому достаточно времени.

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - ответили в министерстве.

Сейчас выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. При этом у опекуна есть право на ежемесячное пособие "только при условии, что данное лицо само осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление данного ухода".

"В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом", - уверены в ведомстве.