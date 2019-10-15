В Москве оштрафовали издательский дом "Момент истины" и его главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации.
Об этом "РИА Новости" рассказала пресс-секретарь мирового суда Хорошевского района Москвы Мария Макарчук.
Сумма штрафа для организации составила 200 тысяч рублей, а для сотрудника — 60 тысяч рублей.
Напомним, что статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП РФ в марте текущего года. Ранее о присуждении средствам массовой информации штрафа по ней не сообщалось.
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