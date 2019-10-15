Минюст предложил смягчить наказание для кафе за нарушения СанПиН

Минюст разработал поправки для КоАП, согласно которым будет изменено наказание за нарушения в сфере организации общественного питания.

Специалисты ведомства предлагают закрепить административную ответственность за различные нарушения в одной статье — 6.6 КоАП. Из-под действия ст. 14.43 КоАП эти правонарушения хотят исключить, чтобы не было конкуренции норм.

Другая идея заключается в изменении сроков приостановки работы заведений общепита. На сегодняшний день, нарушение санитарно-эпидемиологических требований заведение могут закрыть на 90 дней.

Но данная мера приводит к простою заведения, нарушениям обязательств по кредитным договорам, уменьшению количества рабочих мест.

На этом основании ведомство предложило приостанавливать работу заведений только тогда, когда был причинен вред здоровью посетителей по причине нарушения микробиологических нормативов безопасности. В таком случае работу заведения могут приостановить на 10 суток. В министерстве считают, что данного срока будет достаточно, чтобы устранить нарушения.

Фото: pravda.ru

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