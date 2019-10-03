Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, в котором освободил от должности главы Росгидрометра Максима Яковенко. Документ был опубликован на официальном сайте правительства. Максим Яковенко возглавлял Росгидромет с 2017 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава Росгидромета Максим Яковенко удивился сообщениями о своей отставке в СМИ.

Источником этих новостей является политолог Марат Баширов, который сделал соответствующую публикацию в своем телеграм-канале "Политджойстик". "Говорят в Одессе кур доят", - прокомментировал новости о своей отставке Максим Яковенко. Он также заявил, что впервые слышит о том, что якобы ушел в отставку.

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