Глава Росгидромета назвал 2019 год аномально тяжелым

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что 2019 год стал для России "аномально тяжелым" с точки зрения погоды. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнил об аномальных дождях, которые "несколько месяцев заливали Дальний Восток".

Масштабные паводки, спровоцированные затяжными дождями, привели к массовой гибели людей, прорывам защитных дамб, а также к серьезным нарушениям инфраструктуры. Первая волна паводка в Иркутской области отметилась 25 жертвами, еще шесть человек пропали без вести. Повреждения получили 11 тысяч домов, 22 моста и 49 участков дорог.

Вторая волна паводка в Приангарье обошлась без человеческих жертв. Подтопленными оказались 233 дома. В августе и сентябре уровень воды в Амуре повышался до опасной отметки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прогнозе Росгидромета на зиму 2019-2020 года. В декабре температура на большей части страны будет находиться около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и Западной Сибири (ниже нормы). В январе будущего года показатели ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, на севере Якутии - выше нормы, в остальных регионах около нормы. "Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа", - отметили метеорологи.

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