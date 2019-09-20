Специалисты Росгидромета проанализировали данные о температурном режиме с октября по март 2019-2020 годов и установили, что на большей части территории России температурный фон будет около и выше нормы.
В октябре средняя месячная температура будет соответствовать норме. В ноябре на всей территории страны средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.
В декабре температура на большей части страны будет находиться около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и Западной Сибири (ниже нормы). В январе будущего года показатели ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, на севере Якутии - выше нормы, в остальных регионах около нормы.
"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа", - отметили метеорологи.
В марте средняя температура будет выше нормы на юге России, на Урале и в Сибири. На севере Центрального округа, в Северо-западном округе, а также на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются немного выше нормы.
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