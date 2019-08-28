Росгидромет не увидел опасности после взрыва под Северодвинском

Глава Росгидромета Максим Яковенко обвинил общественные и экологические организации в непрофессионализме. В частности, обвинение было адресовано "Гринпису", который ранее утверждал, что распад радиоактивных веществ после взрыва под Северодвинском может быть опасен для жителей региона.

По словам Яковенко, повышение радиационного фона в районе взрыва безопасно для местных жителей и окружающей среды. Об этом якобы свидетельствуют пробы почвы и грунта на полигоне в Нёноксе, где и произошел инцидент.