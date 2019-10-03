Глава Росгидромета опроверг сообщения о своей отставке

Глава Росгидромета Максим Яковенко удивился, что СМИ опубликовали сообщения о его отставке. Источником этих новостей является политолог Марат Баширов, который сделал соответствующую публикацию в своем телеграм-канале "Политджойстик".

"Говорят в Одессе кур доят", - прокомментировал новости о своей отставке Максим Яковенко. Он также заявил, что впервые слышит о том, что якобы ушел в отставку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по словам главы Росгидромета Максима Яковенко, 2019 год выдался "аномально тяжелым" с точки зрения погоды. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напомнил об аномальных дождях, которые "несколько месяцев заливали Дальний Восток".

Масштабные паводки, спровоцированные затяжными дождями, привели к массовой гибели людей, прорывам защитных дамб, а также к серьезным нарушениям инфраструктуры. Первая волна паводка в Иркутской области отметилась 25 жертвами, еще шесть человек пропали без вести. Повреждения получили 11 тысяч домов, 22 моста и 49 участков дорог.

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