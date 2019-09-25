По информации Росстата, до конца сентября 2019 года под сокращение могут попасть около 52 тысяч россиян. Ведомство утверждает, что это связано с плановыми сокращениями штатов и ликвидациями компаний. К наибольшей группе риска относятся работники обрабатывающего производства. 12,6 тысяч человек этой отрасли могут лишиться рабочих мест до конца месяца.
На втором месте госслужащие - 7,7 тысяч человек. Третье место заняла сфера образования - 5,2 тысяч человек. В Росстате отмечают, что количество сотрудников, попадающих под сокращения постепенно снижается. Также в ведомстве утверждают, что это лишь приблизительные данные и они могут отличаться от реальных показателей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России может произойти массовое сокращение чиновников. По оценкам Минфина, это позволит сэкономить около 100 миллиардов рублей ежегодно. сэкономленные средства пойдут на повышение заработной платы оставшимся госслужащим. В Минфине утверждают, что это единственный способ довести зарплату гражданских служащих до конкурентного уровня.
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