Около 52 тысяч россиян могут лишиться работы до конца сентября

По информации Росстата, до конца сентября 2019 года под сокращение могут попасть около 52 тысяч россиян. Ведомство утверждает, что это связано с плановыми сокращениями штатов и ликвидациями компаний. К наибольшей группе риска относятся работники обрабатывающего производства. 12,6 тысяч человек этой отрасли могут лишиться рабочих мест до конца месяца.

На втором месте госслужащие - 7,7 тысяч человек. Третье место заняла сфера образования - 5,2 тысяч человек. В Росстате отмечают, что количество сотрудников, попадающих под сокращения постепенно снижается. Также в ведомстве утверждают, что это лишь приблизительные данные и они могут отличаться от реальных показателей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России может произойти массовое сокращение чиновников. По оценкам Минфина, это позволит сэкономить около 100 миллиардов рублей ежегодно. сэкономленные средства пойдут на повышение заработной платы оставшимся госслужащим. В Минфине утверждают, что это единственный способ довести зарплату гражданских служащих до конкурентного уровня.

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