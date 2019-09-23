Минфин РФ планирует масштабное сокращение числа госслужащих

В 2020 году в России пройдет масштабная кадровая реформа. Коснется она сферы госуправления. Как рассказала заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, в стране назрела необходимость «масштабного сокращения «армии» чиновников с целью увеличения зарплаты оставшимся».

«Если не пойти на такие шаги, то жалование чиновников будет индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем государственным служащим, казне придется выделять по 100 миллиардов рублей в год», -подчеркнула Нестеренко.

Минфин планирует поэтапное сокращение госаппарата. На первом это произойдет в «автоматическом» режиме. Численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов - на 5% и уже к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы со статусом юрлиц и без подразделений. Это также приведет к дополнительному сокращению численности служащих.

Новый формат, по словам Нестеренко, будет напоминать компактные фронт-офисы, в которых упразднят подразделения, решающие организационные, информационные, документационные, финансово-экономические и прочие вопросы.

Читайте также: Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Сечин пожаловался Путину на минфин

Фото: government.ru