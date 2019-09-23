Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестерова рассказала о реформе в сфере госуправления. По ее словам, запланированное сокращение госслужащих поможет сэкономить бюджету около 100 млрд рублей ежегодно.
Чиновница рассказала, что сэкономленные средства пойдут на повышение заработной платы оставшимся госслужащим. Нестерова утверждает, что это единственный способ довести зарплату гражданских служащих до конкурентного уровня.
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