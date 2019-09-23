На сайте кабинета министров появилось распоряжение об утверждении перечня типовых госуслуг, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. В список вошли 206 муниципальных и государственных услуг, которые будут предоставлять исполнительные органы государственной власти субъектов федерации, муниципальные и государственные учреждения, а также органы местного самоуправления.
В справке к документу говорится, что определение типовых услуг поможет выявить закономерности, стандартные значения и региональные отклонения в предоставлении госуслуг.
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