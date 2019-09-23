Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В правительстве утвердили список типовых госуслуг

Общество print

На сайте кабинета министров появилось распоряжение об утверждении перечня типовых госуслуг, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. В список вошли 206 муниципальных и государственных услуг, которые будут предоставлять исполнительные органы государственной власти субъектов федерации, муниципальные и государственные учреждения, а также органы местного самоуправления.

В справке к документу говорится, что определение типовых услуг поможет выявить закономерности, стандартные значения и региональные отклонения в предоставлении госуслуг.

Темы госуслуги дмитрий медведев правительство россии
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Насколько оправданы страхи приемных родителей
Недвижимость
Ипотечный вопрос: какие есть способы увеличения суммы займа?
Акушерство и гинекология
Почему часто климакс наступает у женщин, не достигших и 40 лет
Новости Все >
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Синоптики: в Москве бабье лето не предвидится
В Госдуме предложили изолировать глав ОПС от других заключенных
В правительстве утвердили список типовых госуслуг
В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО
Сирийские беженцы выдавали себя за украинских волейболистов
Вероятного информатора ЦРУ Смоленкова объявили в розыск
Врач: жвачка поможет зубам при правильном использовании
В правительстве не приняли окончательного решения по реформе госсектора
Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира
Последние материалы
Вероятного информатора ЦРУ Смоленкова объявили в розыск
Насколько оправданы страхи приемных родителей
Врач: жвачка поможет зубам при правильном использовании
В правительстве не приняли окончательного решения по реформе госсектора
Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира
В Минфине раскрыли количество чиновников в стране
Ипотечный вопрос: какие есть способы увеличения суммы займа?
ВАДА начало процесс отстранения РУСАДА по ускоренной процедуре
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
Футболист Погба купил собаку для защиты от фанатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных

Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.

Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Авто
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Новости Владивостока сегодня
Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен

Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.

Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Новости Украины
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Новости Украины
США помогут Украине внедрить американскую модель охраны госграницы
Азия
Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну

Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?

Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Новости Украины
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Общество
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Соломон Соловьев Рожденные 23 сентября. Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова
Комментарии
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
ВАДА начало процесс отстранения РУСАДА по ускоренной процедуре
Австралия будет участвовать в освоении Луны и Марса вместе с NASA
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Лукашенко пообещал, что не будет продвигать во власть своих детей
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Глава Минздрава рассказала об успешной борьбе с туберкулезом в РФ
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов
Додон договорился с правительством об отказе от "антироссийского курса"
Американский генерал обвинил РФ в срыве учений НАТО в Черном море
ВЦИОМ: 44% россиян пьют водопроводную воду
История и современность
Раскопаны 30 доисторических монолитных камней и один человеческий скелет
Раскопаны 30 доисторических монолитных камней и один человеческий скелет
Европейские традиции гостеприимства: в приоритете общение и еда за счет гостя
Европейские традиции гостеприимства: в приоритете общение и еда за счет гостя
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Американский генерал обвинил РФ в срыве учений НАТО в Черном море
Американский генерал обвинил РФ в срыве учений НАТО в Черном море
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Убийство Михаила Круга полностью раскрыто
Убийство Михаила Круга полностью раскрыто
Фотогалереи
Какие авто россияне чаще покупают в кредит 5 Фото Какие авто россияне чаще покупают в кредит
Актеры "Пятого элемента" 20 лет спустя 7 Фото Актеры "Пятого элемента" 20 лет спустя
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Пришельцы из иных миров 6 Фото Пришельцы из иных миров
Шанс найти клад есть у каждого 6 Фото Шанс найти клад есть у каждого
Домашнее
Семейный гороскоп на 23 - 29 сентября: у Скорпиона много забот с детьми, у Овна - с самим собой
Общий гороскоп на 23 - 29 сентября: Весы смогут найти новую работу, а Рыбы выиграть в лотерею
Семь наиболее опасных мест, куда детям лучше не лезть
Как приготовить живую и мертвую воду для лечения болезней
Семь признаков, говорящих о предрасположенности к сахарному диабету
Ребенок никогда не плачет просто так, а пытается высказать свою боль
Пищевая сода: сэкономить на медикаментах, моющих средствах и облегчить быт
Стандартные утверждения о здоровье, которые оказались заблуждениями
В РФ могут начать бесплатно выдавать жизненно необходимые лекарства
В РФ могут начать бесплатно выдавать жизненно необходимые лекарства
Стоматологи: как использовать жвачку для сохранения здоровья зубов
Стоматологи: как использовать жвачку для сохранения здоровья зубов
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Как вернуться к нормальной жизни после зависимых отношений
Как вернуться к нормальной жизни после зависимых отношений
Все о ступенчатом уходе за волосами
Все о ступенчатом уходе за волосами
Наращивание ресниц: плюсы и минусы
Наращивание ресниц: плюсы и минусы
В Москве у водителя украли из квартиры 17,5 миллионов рублей
В Москве у водителя украли из квартиры 17,5 миллионов рублей
Вредные комнатные растения
Вредные комнатные растения
Забавные фото
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ