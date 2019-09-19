Сотовые операторы опасаются утечки данных абонентов

Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" предполагают, что новые правила проверки сведений об абоненте сотовой связи, которые будут встроены в механизм функционирования Единой информационной системы, могут привести к утечке данных миллионов пользователей.
Операторы обратились к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с предложением установить требования к информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных и запустить пилотный проект для их проверки.
При этом в Банке России и Минкомсвязи заявили, что не видят подобных рисков, так как оператор системы не будет хранить у себя данные. В министерстве также отметили, что оператор системы не будет знакомиться с содержанием запросов в адрес операторов связи и полученных ответов. Аксаков, в ответ на обращение, сказал, что предложения сотовых операторов относительно доработки законопроекта будут внимательно изучены, их представителей пригласят для обсуждения инициативы после получения поправок в документ от правительства.
Напомним, что законопроект о создании ЕИС Госдума приняла в первом чтении в марте. Предполагается, что пользователями системы будут ЦБ, банки и операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.
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Фото: 9111.ru
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