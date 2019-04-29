Около 2,2 млн данных пользователей электронных площадок находятся в открытом доступе

Более 2,2 миллиона персональных данных пользователей крупнейших российских электронных торговых площадок находятся в открытом доступе. Речь идет о паспортных данных, номерах СНИЛС и сведениях о трудоустройстве.
Как сообщает агентство "РБК", утечку обнаружил председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин. По его словам, он проанализировал информацию электронных торговых площадок России, где размещаются коммерческие закупки и государственные закупки по федеральным законам.
На всех таких площадках ему удалось найти личную информацию участников аукционов. "Это изначальная доступность из-за ошибок в законодательстве и безграмотности разработчиков сайтов", - пояснил Бегтин в разговоре с агентством.
Причина, по которой на сетевых торговых площадках размещаются персональные данные, заключается в том, что все решения об одобрении сделок содержат в себе сведения о тех лицах, которые одобрили сделку.
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