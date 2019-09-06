Россияне стали меньше тратить на цветы для учителей

Жители России стали реже покупать цветы учителям на 1 сентября, однако продажи воздушных шаров в годовом измерении выросли в 2,4 раза. Такие данные приводятся в исследовании Сбербанка и компании "Платформа ОФД".

Эксперты выяснили, что с конца августа по 5 сентября текущего года продажи цветочных букетов упали на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. В столице продажи цветов снизились на 5%.

Средняя стоимость букета составила 1400 рублей, это на 5% меньше, чем в 2018 году. В Москве средний чек оказался выше - 2100 рублей. Самые дорогие букеты в этом году были в Московской и Новосибирской областях, а также на Кубани. Чаще всего россияне покупали цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.

Средняя стоимость воздушных шаров по стране составила 85 рублей. Это на 30% больше, чем в минувшем году. Больше всего на воздушные шары потратились жители Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьников, которые не прошли календарь прививок, следует переводить на домашнее обучение. Лишать детей права на образование нельзя, зато можно отрегулировать вопрос о посещении школы. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

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