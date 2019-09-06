Жители России стали реже покупать цветы учителям на 1 сентября, однако продажи воздушных шаров в годовом измерении выросли в 2,4 раза. Такие данные приводятся в исследовании Сбербанка и компании "Платформа ОФД".
Эксперты выяснили, что с конца августа по 5 сентября текущего года продажи цветочных букетов упали на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. В столице продажи цветов снизились на 5%.
Средняя стоимость букета составила 1400 рублей, это на 5% меньше, чем в 2018 году. В Москве средний чек оказался выше - 2100 рублей. Самые дорогие букеты в этом году были в Московской и Новосибирской областях, а также на Кубани. Чаще всего россияне покупали цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.
Средняя стоимость воздушных шаров по стране составила 85 рублей. Это на 30% больше, чем в минувшем году. Больше всего на воздушные шары потратились жители Москвы, Подмосковья и Петербурга.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьников, которые не прошли календарь прививок, следует переводить на домашнее обучение. Лишать детей права на образование нельзя, зато можно отрегулировать вопрос о посещении школы. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.