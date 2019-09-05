Школьников, которые не прошли календарь прививок, следует переводить на домашнее обучение. Лишать детей права на образование нельзя, зато можно отрегулировать вопрос о посещении школы. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, осенью законодатели рассмотрят законопроект, в котором будут прописаны правила приема в школы и посещения школ детьми, не привитыми от инфекционных заболеваний. Соответствующие поправки будут внесены в федеральные законы об образовании, об основах охраны здоровья граждан и об иммунопрофилактике инфекционных болезней.
Столичная дума рассмотрит этот законопроект и уже затем внесет его в Госдуму, уточнил автор инициативы.
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