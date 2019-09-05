На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ

Двое подростков готовили нападения на школу № 1 и Баранчинский электромеханический техникум города Кушва.

Об этом сообщил глава Министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов, сообщают местные средства массовой информации.

Издание "Между строк" сообщает, что злоумышленникам было по 16 лет. В данный момент делом занимается Следственный комитет Российской Федерации. Ни в школе, ни в техникуме, ни в правоохранительных органах информацию по поводу хода расследования не комментируют.

Известно лишь, что в отношении двух 16-летних учащихся возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц").

Как сообщают СМИ Свердловской области, массовые убийства в учебных заведениях школьники планировали совершить уже в сентябре. Несколько месяцев подростки искали взрывчатку и огнестрельное оружие.

Устроивший бойню в Керченском политехническом колледже молодой человек снискал в социальных сетях незаслуженную славу.

Читайте также:

Отец керченского стрелка назвал сына "дьяволом".