Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков

Блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии общего режима. Такое решение сегодня принял Пресненский суд Москвы, признав его виновным в призыве к расправам над детьми силовиков, которые разгоняли акции протеста в столице.

Речь идет о сообщении в Twitter, которое Синица опубликовал под псевдонимом Макс Светлов в конце июля. По версии обвинения, в нем он призвал к насильственным действиям в отношении детей сотрудников МВД и Росгвардии.

По словам самого Синицы, никакого призыва и угроз в его твите не было, слова просто неверно трактовали. Решение он намерен обжаловать в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека.

Адвокат блогера заявил, что в публикации его подзащитного соведержится не призыв, а "размышления о том, как оно могло бы быть". Суд, однако, признал его виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Мать Синицы в разговоре с представителями СМИ сказала, что её сын несерьёзно относился к своему посту, ведь в конце текста он поставил "смайлики". Женщина считает, что слова блогера исказили.

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