45% жителей нашей страны считают, что использование силы сотрудниками правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве было необоснованным.
Противоположного мнения придерживаются 32%. Опрос на данную тему провел "Левада-центр".
Исследование продемонстрировало, что 23% его участников положительно относятся к протестам из-за недопуска ряда кандидатов на выборы в столичный парламент, 25% - отрицательно. Равнодушных к митингам оказалось гораздо больше - 45%.
Треть россиян, участвовавших в опросе (32%), выразили мнение, что протестные акции прошли без вмешательства извне, в обратном уверены 26% респондентов.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительными органами, но оправдывают их жесткие действия для пресечения беспорядков.
Он также подчеркнул, что надо четко различать согласованные акции и действия, которые попадают под определение "попытки вовлечения людей в общественные беспорядки". В Москве имело место и то, и другое, указал Песков.
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