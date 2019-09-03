Опрос: 45% россиян не одобряют действия силовиков на акциях в Москве

45% жителей нашей страны считают, что использование силы сотрудниками правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве было необоснованным.

Противоположного мнения придерживаются 32%. Опрос на данную тему провел "Левада-центр".

Исследование продемонстрировало, что 23% его участников положительно относятся к протестам из-за недопуска ряда кандидатов на выборы в столичный парламент, 25% - отрицательно. Равнодушных к митингам оказалось гораздо больше - 45%.

Треть россиян, участвовавших в опросе (32%), выразили мнение, что протестные акции прошли без вмешательства извне, в обратном уверены 26% респондентов.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительными органами, но оправдывают их жесткие действия для пресечения беспорядков.

Он также подчеркнул, что надо четко различать согласованные акции и действия, которые попадают под определение "попытки вовлечения людей в общественные беспорядки". В Москве имело место и то, и другое, указал Песков.

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