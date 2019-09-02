Отец побрил парикмахеров налысо из-за плохой прически сына

Житель Казахстана, недовольный стрижкой своего сына, заставил парикмахеров побриться налысо.

Как уточняет телеканал НТВ, инцидент произошел в одном из казахстанских барбершопов. Мужчине не понравилась прическа сына, он пришел в салон с битой и заставил парикмахеров побрить друг друга налысо. Это наказание коснулось и владельца парикмахерской.

Вскоре стилисты решили ответить обидчику. Они подкараулили мужчину во дворе, избили и заставили извиниться. Никто из участников конфликта не стал обращаться в полицию.

Напомним, а августе российский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою девушку. Причиной конфликта стало то, что подруга спортсмена отказалась сварить ему суп. Девушка утверждает, что Виталий разбудил ее утром и потребовал сварить суп. После отказа кикбоксер сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Пострадавшей понадобилась операция и год реабилитации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одноклассница избитого полицейским 17-летнего студента сообщила о его смерти. По ее словам, тело подростка привезли домой, а похороны назначены на 2 сентября.

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