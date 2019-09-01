В Брянске умер студент, которого избил полицейский

Бывшая одноклассница, избитого полицейскими, 17-летнего студента сообщила о его смерти. По ее словам, тело подростка привезли домой, а похороны назначены на 2 сентября.

Инцидент произошёл 13 августа в одном из кафе поселка Локоть Брянской области. Между студентом и заместителем начальника местного отделения полиции возник конфликт. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения нанес удар, от которого потерпевший упал и ударился головой об ступеньки.

Уже в машине скорой помощи подросток впал в кому из-за черепно-мозговой травмы. Майора полиции уволили из внутренних органов сразу после инцидента. Сейчас он задержан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о подростке из Кургана, который почувствовал себя плохо на уроке физры. После госпитализации школьник умер.

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