Бывшая одноклассница, избитого полицейскими, 17-летнего студента сообщила о его смерти. По ее словам, тело подростка привезли домой, а похороны назначены на 2 сентября.
Инцидент произошёл 13 августа в одном из кафе поселка Локоть Брянской области. Между студентом и заместителем начальника местного отделения полиции возник конфликт. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения нанес удар, от которого потерпевший упал и ударился головой об ступеньки.
Уже в машине скорой помощи подросток впал в кому из-за черепно-мозговой травмы. Майора полиции уволили из внутренних органов сразу после инцидента. Сейчас он задержан.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о подростке из Кургана, который почувствовал себя плохо на уроке физры. После госпитализации школьник умер.
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