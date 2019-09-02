Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести обязательные восстановительные работы в качестве наказания за беспорядки во время политических мероприятий.
Как уточняет портал News.ru, если во митинга или шествия был вытоптан газон или сломаны деревья, то организаторы мероприятия и виновники беспорядка должны лично принять участие в восстановлении поврежденных объектов и сборе мусора.
Потребность в подобной мере актуальна, поскольку за последнее время политическая активность россиян значительно возросла, считает парламентарий.
"Люди часто посещают шествия, митинги, публичные собрания и прочие собрания политической активности. Без преувеличения, можно говорить о том, что такая тенденция демонстрирует процессы, связанные с развитием гражданского самосознания граждан", - отмечает Милонов.
В связи с этим участились случаи, когда митингующие начинают злоупотреблять своими политическими правами. Тогда мирные митинги превращаются в массовые беспорядки.
"Каждый негативный политический выход сопровождается актами агрессии и вандализмом: многие участники ломают объекты благоустройства, вытаптывают газоны, наносят ущерб зданиям и торговым точкам", - резюмирует депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Владимира Жириновского, 90% митингующих - это люди, которым нечем заняться, приезжие и те, кто отрабатывает деньги, выделенные западными кураторами.
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