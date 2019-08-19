Владимир Жириновский заявил о необходимости отменить выборы в Москве.
Сегодня он сказал представителям СМИ, что в центре страны не должно быть Мосгордумы. "Нужно организовать Москву и часть области, и ими должен руководить федеральный министр", - отметил лидер ЛДПР.
Политик добавил, что нужно организовать гайд-парк для участников акций протеста около Театра Ермоловой. Кроме того, он предложил запретить работу ряда СМИ, в числе которых "Медуза", "Проект" и "Дождь".
Депутат добавил, что за любую ложь в отношении ситуации в нашей стране придется ответить. "Все, кто призывает к революции, должны изолироваться от общества. К нам не лезьте", - сказал он.
Ранее парламентарий раскритиковал идею самовыдвижения на выборах в МГД. Он заявил, что если кандидат выдвигается от какой-либо партии, она контролирует его работу. Кандидат от политической силы плохо работать не будет, так как ему "голову оторвут" за то, что ее опозорил, добавил Жириновский.
Источник фото: сайт ЛДПР
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