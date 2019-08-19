Жириновский заявил о гражданке США, дававшей указания митингующим

Владимир Жириновский дал характеристику участникам несанкционированных митингов в Москве.

По его словам, которые приводит официальный сайт партии, 90% их них - это люди, которым нечем заняться, приезжие и те, кто отрабатывает деньги, выделенные западными кураторами.

Лидер ЛДПР отметил, что 10 августа на митинге была задержана русскоговорящая гражданка США, проводившая инструктаж активистов. Прямо в автозаке она давала указания, как общаться с правоохранителями и противостоять им. Такие действия политик назвал прямым вмешательством американцев в ход избирательной кампании в Мосгордуму.

Он добавил, что западные кураторы стремятся использовать для участия в митингах инвалидов, пенсионеров, детей, беременных и всех тех, кто вызывает у общества сочувствие. по словам депутата, в стране нельзя допустить "коммунистического террора, ельцинского разврата, приватизации и глумления над тем, что у нас было и есть хорошего".

Митинги в Москве проплачиваются из-за рубежа, уверен Жириновский. Это делают люди, которые намерены развалить нашу страну.

Лидер ЛДПР пригласил на разрешённый партийный митинг 22 августа всех тех, "кому важно высказать своё мнение".

Источник фото: сайт ЛДПР

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