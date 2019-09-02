В Новом Уренгое предложили бесплатный кальян "для школьников"

Кальянная в Новом Уренгое пообещала в честь Дня знаний угощать всех школьников кальяном бесплатно. Объявление опубликовано на странице в Instagram.

При этом была сделана приписка, что эта акция только для совершеннолетних и действует с 1 по 3 сентября. В комментариях отметился депутат окружного законодательного собрания Иван Вершинин, который попросил убрать этот текст, чтобы, по его словам, "неудачную шутку" не поняли превратно. Он также сообщил РИА "Новости", что проверит вопрос досконально и в случае прямого нарушения закона привлечет органы правопорядка.

В Федеральной антимонопольной службе рассказали о планируемой проверке по обращению средств массовой информации. Директор кальянной, в свою очередь, заявил, что вход в его заведение строго для людей 18 лет и старше.