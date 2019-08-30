Каникулы школьникам и студентам предложили продлить до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, это позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий отметил, что такой эксперимент можно провести в дальневосточных регионах - в Хабаровском и Приморском краях.

По словам Власова, о необходимости продления каникул он слышит на встречах с населением и от учеников, и от преподавателей. Он также подчеркнул, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы, и данное решение позволит частично решить эту проблему.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил Ura.ru, что если каникулы продлить до октября, ученики не успеют освоить школьную программу. По его мнению, эту идею лоббируют представители туриндустрии. Предложение депутата учитель назвал пиаром и популизмом.

Источник фото: сайт ЛДПР

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