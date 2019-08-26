Чукотка - единственный регион РФ, где не будет дефицита мужчин

Перевес в сторону женщин сохранится в России в долгосрочной перспективе. Единственным регионом, где будет наблюдаться обратная ситуация, окажется Чукотка. Об этом сказано в прогнозе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) до 2036 года.

По данным службы, в 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. В 2036 году это соотношение поменяется до 1 тысячи к 1128. Такая пропорция будет характерна для всех российских регионов. Исключение составит лишь Чукотка - там на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.

"Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество. Ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности", - указывают эксперты.

Специалисты подчеркивают, что к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину - происходит вынужденная демографическая деформация общества, объяснил доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, сообщает агентство РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России отмечено рекордное число людей в возрасте от 100 лет и старше. В будущем чисто долгожителей будет только увеличиваться. На фоне снижения рождаемости, этот процесс станет особым вызовом для государства.

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