Минтруд: падение рождаемости в России связано с низкими доходами семей

Падение рождаемости в России за 2016-2018 годы составило более 15%. Негативная тенденция в большей степени обусловлена низкими доходами семей, чем сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил заместитель министра труда Алексей Вовченко.



Рождаемость в России повысится к 2024 году / Новости от 25.10.2018 18:35

"2016-2018 годы нам показали, как могут сильно ухудшаться достигнутые результаты. Мы за эти годы более чем на 15% опять упали в рождаемости, в суммарном коэффициенте. По смертности снижение составило только 4%", - передает его слова агентство ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что падение рождаемости обусловлено двумя факторами: снижением числа способных к деторождению женщин и ухудшением экономической ситуации в России.

"Но мы связываем все-таки эту причину с экономикой прежде всего - с уровнем доходов наших семей. Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных - 79% бедных домохозяйств, это домохозяйства с детьми", - заключил заместитель министра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году в России родились около 1,6 миллиона детей, что на 15% меньше показателя 2016 года. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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