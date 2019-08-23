Росстат зафиксировал рекордное количество долгожителей в России

В России отмечено рекордное число людей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют данные исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Количество граждан старше ста лет растет последние восемь лет, подчеркивают в ведомстве. По данным службы, за январь текущего года долгожителей насчитывалось более 20,5 тысяч. Это на 17% больше, чем в 2017 году. По словам специалистов, такие цифры связаны не только с непосредственным увеличением продолжительности жизни, но и усовершенствованием статистического учета.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019 года выросла на восемь месяцев и достигла 73,7 года (у женщин - 78,5 лет), отмечают в Министерстве здравоохранения. К 2024 году этот показатель должен составить 78 лет.

В будущем чисто долгожителей будет только увеличиваться. На фоне снижения рождаемости, этот процесс станет особым вызовом для государства. Доживающие до глубокой старости люди нуждаются в особом медицинском уходе и помощи социальных служб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рождаемость за январь-июнь текущего года выросла лишь в двух регионах нашей страны - в Москве (на 5,9%) и Карачаево-Черкесии (на 4,7%).

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