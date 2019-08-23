Издатели усомнились в скором исчезновении бумажных книг

Печатные книги все еще занимают основную долю на рынке, в ближайшее время электронный формат их вряд ли сможет заменить. Такое мнение высказали издатели в ходе Пекинской международной книжной ярмарки.

По словам представителя Франкфуртской книжной ярмарки Клаудии Добры-Шнайдер, в Германии бумажные книги пользуются большим спросом, а процент электронных книг остается очень низким. "Я думаю, что как минимум в следующие пять лет ничего резко не изменится. В Германии читатели по-прежнему предпочитают бумажные книги", - объяснила она в интервью агентству РИА "Новости".

Представитель издательского дома Seuil Jeunesse Жюли Генар подчеркнул, что печатные книги чаще всего покупают родители, которые не хотят, чтобы их дети смотрели в экраны электронных гаджетов. "Но в последнее время мы наблюдаем, что все больше и больше людей покупают электронные книги, но для издателей это пока не так привычно", - отметил он.

По данным китайско-гонконгского издательского дома Joint Printing Co, в Китае процент продажи электронных книг растет, однако бестселлеры и политические книги издаются в основном в бумажном виде, поскольку их читают люди более старшего поколения. "Что касается детских книг, то они все в основном печатные, а что касается взрослых, то некоторые предпочитают читать книги в электронном виде", - сказала представитель издания.

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