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Жириновский обнаружил в советской военной песне пропаганду алкоголя

Общество print

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал радиостанции за подбор музыкального материала. Недовольство политика вызвала песня "Пора в путь-дорогу" из фильма "Небесный тихоход", которая, посчитал он, пропагандирует употребление алкоголя. 

"Сегодня в 5:30 утра услышал советский шлягер "Пора в путь-дорогу", и в нем строчка: Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные У-2, но так, чтобы на завтра не болела голова!. Я понимаю, что это советская, многими любимая песня, но разве нельзя выбрать любую другую без пропаганды алкоголя?", - написал Жириновский в своем Telegram-канале. 

Он добавил, что у слушателя "волей - не волей" отложится: раз в дорогу - надо выпить. "Зачем к этому приучать еще и через культуру?", - риторически спросил политик. 

Запись депутата вызвала неоднозначную реакцию пользователей мессенджера. "Уже не знаете, к чему прицепиться там, в своей Думе", - прокомментировал замечания Жириновского один из пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кто-то задался целью вызвать у жителей России ненависть к стране и к государству, подтолкнуть к состоянию скрытой гражданской войны, заявил Владимир Жириновский. 

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Темы песня музыка алкоголь жириновский пропаганда алкоголя
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