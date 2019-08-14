Демократия не должна приводить к бардаку и безнаказанности, заявил Владимир Жириновский.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что олигархи уже не так влиятельны, как при Ельцине, у них меньше полномочий по управлению страной.
"Кто-то из олигархов в тюрьме, другие в эмиграции, третьи в могиле. Остальные начинают инвестировать средства в экономику страны", - отметил он.
Между тем, добавил лидер ЛДПР, проблема коррупции все еще мешает развиваться стране. Тюрьмы переполнены взяточниками, идет борьба, но проблема до сих пор не искорена, так как в рамках демократии порядок навести очень тяжело, констатировал он.
Политик напомнил, что в 1990-м году говорил, что для нормального перехода от социализма к капитализму нужен силовой авторитарный режим. Тогда, заявил он, Россия мечтала о демократии, и в итоге люди почувствовали на себе все прелести этой системы.
"Безнаказанность, которая царила в 90-е годы прошлого века, до сих пор напоминает о себе. Последствия того беспорядка и воровства и сейчас мешают развитию страны", - заключил парламентарий.
Источник фото: сайт ЛДПР
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