Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране

Кто-то задался целью вызвать у жителей России ненависть к стране и к государству, подтолкнуть к состоянию скрытой гражданской войны, заявил Владимир Жириновский.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что эти действия спровоцированы Западом. Враги на протяжении уже давно мечтают сокрушить нашу страну, но путем военной агрессии сделать это не получится, поскольку РФ может дать отпор любому, отметил лидер ЛДПР.

По этой причине, добавил он, враги пытаются развалить страну изнутри - эта стратегия сработала в годы перестройки.

По мнению политика, Запад сделал ставку на сокращение населения России, "чтобы на наших землях проживало меньше русских, чтобы приходилось покупать вредную одежду и есть продукты с пальмовым маслом, чтобы не хватало рабочих мест".

"Чтобы на землях России было меньше коренного населения и больше мигрантов", - заключил парламентарий.

Источник фото: Правда.ру

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