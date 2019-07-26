Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ вводит понятие значимого информационного ресурса в интернете, а также условия, которым такой ресурс должен соответствовать.
Под значимым ресурсом понимаются "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи" в России. Такие сайты располагают достаточно обширной личной информацией о пользователях. Решение о включении того или иного сайта в список значимых будет принимать специальная правительственная комиссия.
Согласно документу, владельцем значимого ресурса может быть только гражданин России или российское юридическое лицо. Доля иностранного участия не должна превышать более 20%. Если это правило будет нарушено, то реклама ресурса на территории страны будет запрещена.
Базы данных значимых сайтов также должны находится в России. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить персональные данные пользователей. Личную информацию будет запрещено передавать любым иностранных организация.
"У меня нет сомнений, что в перечень таких организаций войдут "Яндекс" и Mail.ru Group", - заключает разработчик законопроекта Антон Горелкин.
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