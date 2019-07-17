Пользователи соцсетей активно обсуждают лунное затмение, которое состоялось накануне в ночь с 16 на 17 июля. Уникальное явление могли наблюдать жители всех континентов, кроме Северной Америки, поскольку для них Луна находилась за горизонтом.
Из отзывов в интернете следует, что наиболее точно рассмотреть лунное затмение смогли жители Северного Кавказа и Крымского полуострова. Жители российской столицы не смогли нормально увидеть явление из-за густого тумана и непогоды.
По словам исследователей, весь процесс лунного затмения продлился около пяти с половиной часов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.