В соцсетях публикуют фото "кровавой" Луны в период затмения

Пользователи соцсетей активно обсуждают лунное затмение, которое состоялось накануне в ночь с 16 на 17 июля. Уникальное явление могли наблюдать жители всех континентов, кроме Северной Америки, поскольку для них Луна находилась за горизонтом.

Из отзывов в интернете следует, что наиболее точно рассмотреть лунное затмение смогли жители Северного Кавказа и Крымского полуострова. Жители российской столицы не смогли нормально увидеть явление из-за густого тумана и непогоды.

По словам исследователей, весь процесс лунного затмения продлился около пяти с половиной часов.