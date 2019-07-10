Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии

Общество print

В социальных сетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной.

Женщину, напомним, подозревают в хищении свыше 20 миллионов рублей.

Об этом средствам массовой информации сообщил общественник из Уфы Азамат Галин.

По словам активиста, собранные неравнодушными россиянами деньгами планируется использовать для возмещения ущерба ограбленному банку.

Азамат Галин заявил, что в одной из популярных социальных сетей создали группу, в которой указаны реквизиты для перевода денежных средств. Примечательно, что их планируется перевести адвокату Луизы Хайруллиной, который в ближайшее время получит от своей клиентки соответствующую доверенность.

В том случае, если пропавшие 20 миллионов рублей все-таки будут найдены, отметил Азамат Галин, собранные для Хайруллиной средства будут возвращены жертвователям.

Отметим, что согласно одной из версий, украденные из банка средства уже не вернуть, так как супруг башкирской кассирши успел проиграть их в казино.

Напомним, что старший кассир отделения банка Луиза Хайруллина спокойно вышла из офиса с большой сумкой. Вместе с ней пропали около 23 млн рублей в рублях и валюте. Несколько недель назад Луизу и ее семья нашли в Казани.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети интернет с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной.

Читайте также:

Кассирша, сбежавшая с 23 миллионами, отправилась к "теплому морю".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы уфа банк кража казань хищение полиция хайруллина
Обсудить
Актуальная аналитика
Культура
Мустай Карим: "Сплелись корнями наши племена"
Новости Украины
Путин дал знак Трампу, напомнив о нарушенных обещаниях Обамы
Общество
Роман ВАСИЛЕНКО: жилищные кооперативы - шаг к доступности жилья
Новости Все >
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
В Адыгее сняли запрет на одиночные пикеты в публичных местах
Зеленский подписал указ об открытии Чернобыльской зоны отчуждения
Российским банкам могут разрешить обслуживать клиентов дистанционно
Парубий предложил давать тюремный срок за непризнание Крыма украинским
Ирина Гехт назначена первым замгубернатора Челябинской области
Жириновский предложил Госдуме отказаться от деклараций о доходах
На "Роза Хутор" воссоздали усадьбу русских поселенцев в горах Сочи
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Чижмин: Воробьев и Кудашов в сборной - это случайная пара
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Российским банкам могут разрешить обслуживать клиентов дистанционно
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Саакашвили сломал руку пожилой женщине в суде
Грузинские оппозиционеры посетят Москву
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге могут остаться до 2023 года
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Стрелков лишил Кургиняна образа героя
Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов
Дорого: Зеленский отменил парад на День независимости Украины
"ЕР" исключила из своих рядов мэра затопленного района Приангарья
ГД смягчила наказание за ошибки в декларациях муниципальных депутатов
В украинскую армию поставляли бракованные бронежилеты
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ