В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии

В социальных сетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной.

Женщину, напомним, подозревают в хищении свыше 20 миллионов рублей.

Об этом средствам массовой информации сообщил общественник из Уфы Азамат Галин.

По словам активиста, собранные неравнодушными россиянами деньгами планируется использовать для возмещения ущерба ограбленному банку.

Азамат Галин заявил, что в одной из популярных социальных сетей создали группу, в которой указаны реквизиты для перевода денежных средств. Примечательно, что их планируется перевести адвокату Луизы Хайруллиной, который в ближайшее время получит от своей клиентки соответствующую доверенность.

В том случае, если пропавшие 20 миллионов рублей все-таки будут найдены, отметил Азамат Галин, собранные для Хайруллиной средства будут возвращены жертвователям.

Отметим, что согласно одной из версий, украденные из банка средства уже не вернуть, так как супруг башкирской кассирши успел проиграть их в казино.

Напомним, что старший кассир отделения банка Луиза Хайруллина спокойно вышла из офиса с большой сумкой. Вместе с ней пропали около 23 млн рублей в рублях и валюте. Несколько недель назад Луизу и ее семья нашли в Казани.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети интернет с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной.

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