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Автор Любовь Степушова

Соцсети с сожалением встретили новость об аресте кассира Луизы Хайруллиной

Общество » Соцсети print

Пользователи соцсетей огорчились, когда узнали что Луизу Хайруллину — кассира, укравшую 23 миллиона рублей из банка, задержали. За ней следили, как за народной мстительницей "зажравшимся" капиталистам.


В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей / Новости от 28.05.2019 23:42

Кассир Луиза Хайруллина украла у Россельхозбанка в башкирском городе Салават 23 миллиона рублей, просто прихватив их с работы. Потом села с мужем и дочерьми в старенький заложенный "Duster" и уехала в неизвестном направлении. Беглецов полицейские искали три дня и нашли в соседнем Татарстане на съемной квартире.

Все это время интернет-сообщество переживало за беглянку. Одни желали ей счастья и здоровья и готовы были даже приютить в случае чего. Другая половина осуждала и утверждала, что воровать плохо. На это первая половина отвечала, что воровать у воров очень даже хорошо. Под различными хеш-тегами #runluizarun, #БегиЛуизаБеги, #ЛуизаХайруллина можно почитать мнения одной и другой половины.

Инстаграм deskgram. net опубликовало опрос, в котором 90% участников проголосовало за вариант ответа: "Жаль, что ее поймали, я бы хотел, чтобы ее не нашли и они всегда жили счастливо". Среди комментариев следующие: (лексика, орфография и пунтктуация авторов, по-возможности, соблюдены — Ред.).

wow__valevskaya Как можно было перепутать Казань с Мексикой я не пойму???? Я думала она текилу лаймом закусывает, а они в Казань уехали прятаться, ну идиотизм.

rstroitelev Ответ первый, сделайте людям нормальную зарплату! Попробуйте начальство посадить на оклад работяг — отпуск две недели и работа без ограничения времени. Да они же зажравшиеся с…и, при КПРФ такого не было. Сталина на них нет, тогда было все по справедливости, сидеть на жирной жопе любой дурак сможет, а работать по двенадцать часов и зарплатой 20-30 тыс. и с растущими тарифами охренеть можно. При КПРФ съезд раз в пять лет принимал законы и решения. А сейчас каждый день и только под себя буржуев гребут. Она молодец, жить хочет красиво, детям дать, что власть зажимает для народа, респект ей. А власть — понторезы - сколько воруют, а руководящие скрывают и не сажают потому что им там пипец будет или баблом откупятся.

kilmukhametovsalavat Сама виновата. Вор должен сидеть в тюрьму.

Громкий случай с ограблением банка произошёл в городе Салават. 28 мая утром в отделении "Россельхозбанка" сотрудники обнаружили пропажу 23 миллионов рублей из кассы. Есть несколько вариантов кражи денег: кто-то из клиентов оформил крупный вклад или написал заявление о выдаче депозита. По одной из теорий, Хайруллина могла вообще написать это заявление сама, а служба безопасности банка подлог проглядела. По третьей версии могло получиться так, что накопились деньги на инкассацию, которые не были сданы.

Читайте по теме: Кассирша, сбежавшая с 23 миллионами, отправилась к "теплому морю"

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