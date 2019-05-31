Кассирша, сбежавшая с 23 миллионами, отправилась к "теплому морю"

Стало известно о том, куда отправилась кассирша Россельхозбанка, похитившая 23 миллиона рублей. Луиза Хайруллина вместе с мужем и детьми отправилась к "теплому морю". Об этом рассказали ее дети учителям в школе незадолго до исчезновения.



Родственники кассира, укравшей из банка 25 млн рублей: не знаем, куда она могла сбежать

Коллеги Хайруллиной до сих пор не понимают, что могло толкнуть женщину на такой поступок, поскольку она была всегда примерной сотрудницей и руководство банка ей полностью доверяло.