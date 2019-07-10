Жители России начали экономить на лекарствах

Результаты исследования компании DMS Group, которая занимается мониторингом фармацевтического рынка, показывают, что в России упали продажи лекарств. За первое полугодие 2019 года жители России потратили на покупку лекарственных препаратов 415 миллиардов рублей, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



Бизнес на здоровье: Что за лекарства продают в интернете / Новости от 11.01.2019 06:02

Примечательно, что продажи фармацевтики упали впервые с 2015 года. Также за первые шесть месяцев 2019 года выручка от продажи лекарственных средств увеличилась всего на 1,2%, в то время как ранее она увеличивалась на 4-10%. Гендиректор компании DMS Group считает, что падение спроса на лекарства вызвано снижением реальных доходов россиян.