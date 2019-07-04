За 15 лет население малых городов в России сократилось 1,5 млн человек

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек. Такое заявление в ходе пленарного заседания международного конгресса по проблемам урбанизации сделала вице-премьер Татьяна Голикова.



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По ее словам, наибольший отток населения заметен в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Жители этих регионов переезжают в Москву, Санкт-Петербург, а также в города Краснодарского края.

Напомним, правительство утвердило государственную программу развития сельских территорий в 2020-2025 годах. Финансирование программы составит порядка 2,3 трлн рублей. Основное внимание будет уделено развитию удаленных арктических и дальневосточных регионов страны. Также планируется обновить сельскую инфраструктуру плотно населенных субъектов России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия катастрофически теряет свое население. По словам Голиковой, естественная убыль населения в России за четыре месяца текущего года составила порядка 149 тысяч человек. Некоторые регионы специально снижают показатели смертности в погоне за "правильными" показателями.

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